高雄市長補選即將在明(15日)登場，前市長韓國瑜確定今(14日)晚將現身替國民黨參選人李眉蓁站台，消息曝光後，引發各界討論。然而，前高雄市長韓國瑜競選時的大將、前高雄市新聞局長王淺秋今在廣播節目中也透露，看到媒體報導特別提到她也會一起陪同韓國瑜現身，對此，她則笑說，特別傳訊息給韓，並說「我怎不知道...」。

王淺秋今在廣播節目「新聞早點名」中，提到關於韓國瑜站台消息，她說，看到有媒體報導還特別提到她的名字，表示韓國瑜即將在選前之夜站台，前後任新聞局長包括王淺秋都要一起陪同，她還覺得很有趣，「我發訊息給韓先生，跟他說我怎不知道，要跟你一起站台啊？」

對於韓國瑜應不應該以前市長身分現身站台，外界有很多不同意見，王淺秋透露，甚至一開始藍軍內部意見不一，但自己也看到很多人支持韓國瑜和團隊，而過去和韓國瑜一起共事的她，也觀察到韓國瑜選總統不是為了自己權力慾望，而是使命感，擔起歷史大任，今晚再現身輔選，當然不是為自己宣傳，也沒特別值得驕傲，當然就是「情義相挺」的概念。

王淺秋說，相對於在野黨全面被打壓、排擠、資源不對等，人員沒辦法得到平衡，但到底這場選舉結果會如何，明天結果就會出來。

(中時新聞網)