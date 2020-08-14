漁人碼頭璀璨煙火光雕秀 替代停車場及交通路線一次看（淡水警提供／戴上容新北傳真）

淡水漁人碼頭訂於109年8月15日、22日晚上20時舉辦「2020漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火施放」活動，預計將吸引眾多遊客前來欣賞。淡水警分局建議民眾多善用大眾運輸工具由捷運站轉搭乘公車前往，自行駕車民眾除可停放於漁人碼頭及福容飯店停車場，另因園區會場內停車空間有限，如啟動滿場機制時，可多利用周圍替代停車場如沙崙海水浴場前廣場(約200格)，並開放漁人碼頭第2出入口觀海路至淡海路口之路段兩側(約150格)供民眾停車，以避免車輛排隊停等時間過長影響出遊興緻。

活動結束散場時建議民眾多使用替代道路，從漁人碼頭第1出入口離開之汽車改由沙崙路行駛再右轉濱海路或新市二路接淡金路回程，第2出入口處則由中正路2段往新市鎮方向接淡金路離開，避免行駛瓶頸路段，縮短旅途時間。

警方呼籲民眾欣賞美麗的煙火秀，盡量搭乘捷運前來淡水，轉乘公車、航運前往漁人碼頭，航運最後由漁人碼頭返回淡水遊運站的時間為22時，或漫步行走4公里欣賞淡水河畔的景緻，身心輕鬆又盡興。

(中時 )