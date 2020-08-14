羅霈穎本月3日猝逝，15日將舉辦告別式，14日是靈堂開放最後一天，親友為羅霈穎舉行滿七儀式，哥哥羅青哲、師姊中午進入靈堂準備，羅青哲在下午步出靈堂，羅青哲表示告別式當天高齡94歲的母親不克前來，因羅霈穎驟逝，仍相當傷心，「母親因為悲傷過甚，血壓非常高，現在只能臥病在床，連坐輪椅機會也少。」

羅青哲也提到親友分散在世界各地，包括洛杉磯、波士頓、澳洲、大陸等，許多家人因為疫情無法及時返台參加告別式，不過家中的阿姨、舅舅、表弟等居住在台灣的親人都會來告別式，特地來送羅霈穎最後一程。

此外，羅霈穎的好友于美人近來盡心盡力替羅霈穎操辦後事及60歲冥誕，但近來竟有一些藝人好友也主動身後事來拜託她，于美人表示：「我都說『我很忙請你們多活幾年，我希望這都是玩笑話』。」並坦言羅霈穎驟逝，讓很多沒有兒女、或家人都在國人的人，擔心類似這樣的事發生在自己身上，「可能講這事很犯禁忌，都是需要思考，但死亡本來都是孤獨，有沒有伴都會去死，」她分享過去跟羅霈穎聊過一個人也許寂寞，但于美人用曾婚變的經歷，提醒眾人：「真正經歷過兩個人的孤單後，會發現一個人的孤單不難受。」

(中時 )