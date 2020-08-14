新冠肺炎疫情衝擊全球航空業與觀光業，由中華航空投資成立的華旅網際旅行社今也傳出收攤，且官派董事長周玲妏已在6月請辭，華航董事長謝世謙稍早證實此事，他表示，華旅成立時是要代理華航的精緻旅遊，如今階段性任務算是結束了。

中華航空表示，旅行業受大環境影響狀況不佳，中長期營運備受挑戰，華旅網際旅行社決定在虧損尚未大幅擴大前，適時結束營業並依法辦理清算，華旅已陸續通知各相關業者及旅客辦理相關退票作業。

華旅則感謝員工多年來的付出，並提供轉任集團關係企業及優惠退職方案，另有生涯規劃的員工則依法辦理資遣。

謝世謙指出，華旅早期成立時是要代理華航的精緻旅遊，一直發展到現在，自由行是非常普遍的旅遊型態，華旅的精緻旅遊這幾年已經停掉了。他說，華旅的資本額太小，而做精緻旅遊花費太大，華旅承受不了，如今沒什麼業務可以做；此外，華航的通路本來就是旅行社比較多，更讓華旅的定位顯得尷尬。

被問到華旅是否階段性任務結束，謝世謙回答，「差不多是這樣」，也強調員工都會妥善安排。

華旅前董事長周玲妏則說，今年過年後本來有些很不錯的計畫，但全被疫情被打亂，全球的旅遊幾乎是嘎然而止，4月時她開始思考公司轉型，因為短期內旅遊業看不到未來，當時有準備了縮編計畫，並向謝世謙報告，也提到自己可以先離開，對公司的資金調配有助益，不過被謝世謙婉留下來。

不過，全球疫情到了6月仍不見好轉，周玲妏再度向謝提出請辭獲准。周表示，在早期沒有網路的年代，華旅扮演華航的票商，也是最早的精緻旅遊與人工機加酒，當時有很不錯的條件，但現在旅遊自由度和開放度很高，旅遊型態一直在改變，華旅有在思索轉型，但在過程中遇到疫情，很多計劃被迫調整。

周玲妏指出，不管小、中、大型旅行社，現在都只能等待的全球疫情轉變，華旅縮編之後，有幾位來自於華航的員工將會歸建，有些是外面招攬進來的則會裁員。

(中時 )