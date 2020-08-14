靈異事件經常讓人毛骨悚然，但並不是所有的鬼故事一定要嚇人，有些故事卻暖在心頭。一名網友是爆料公社中的社員小菲（化名），分享自己親身經歷的暖心靈異故事，小菲經常遇到逢凶化吉的事情，但她都有辦法全然而退，全是因為有人默默在保護她，但保護她的那人已在一場車禍中意外身亡。

小菲從小個性活潑喜歡結交新朋友，恰巧認識了一群喜歡跑山玩改裝車的朋友們，裡頭剛好有一位哥哥是小菲的鄰居且總是把小菲當成親妹妹在照顧，時不時約消夜、找小菲訴苦感情事，自然而然的熟絡起來。

哥哥的25歲生日想揪大家一同慶生，於是大家相約去跑山，但小菲當天有事婉拒了邀約。過不久，卻聽來噩耗，山友在山上出了車禍，總是照顧小菲的哥哥已當場死亡。趕到醫院的小菲，只聽見她母親聲嘶力竭的哭嚎聲，不久山友們也逐漸失去了聯繫。

哥哥頭七的那天，小菲夢到哥哥摸著她的頭對她說：「以後就沒辦法照顧妳了喔！要乖一點啊！不要那麼愛哭知道嗎？」小菲驚醒後，滿臉淚痕的哭著。幾個月後的一天晚上，小菲正在使用電腦，與哥哥的合照突然從桌上不偏不倚的掉在小菲面前，她納悶這麼重的壓克力相框怎麼可能滾下來？過不久，周圍開始劇烈的地震而那天剛好是921大地震…。再過幾年，小菲下課正要騎車回家，因天雨路滑小菲正好壓到濕滑的白線，整個失控準備連人帶車摔出去時，卻突然感覺到一股力量拉住了車尾，小菲以及摩托車竟毫髮無傷。後續也發生類似的事情，小菲仍不疑有他。

一次因緣際會下，認識了靈通能力的大姐，某次大姐溫柔的微笑對小菲說：「妹妹啊，你難道不覺得自己常常逢凶化吉嗎？妳很幸運有一個人願意為了妳，犧牲自己好幾次可以投胎的機會，祂一直在默默保護妳，有時間幫祂持咒吧！」小菲一頭霧水，因為自己身邊沒有親人離開，大姐又笑笑地說：「以前有誰把妳當成親妹妹再照顧呢？」

小菲腦海瞬間出現哥哥的身影，大姐接著說：「但是祂時間到囉！這次祂真的要投胎了沒有辦法再來照顧妳，祂都叫妳『愛哭包』對嗎？」小菲最終按耐不住悲傷，哭到不能自己，原來所有的原因都是因為「祂」。

(中時新聞網)