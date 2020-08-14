口罩搶購風潮再起，其中彩色口罩更是讓許多消費者為之瘋狂，彩色口罩始祖「CSD中衛」醫材廠，14日將精品色系「月河藍」、「潮橘」重新上市，為讓更多人能買到，還特地採用5片小包裝。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，中衛產能仍有約6～7成被徵用，剩下的3成口罩才能送往各通路。自6月1日重回市場後，中衛口罩售價一直沒調漲過，加上高品質，才會造成民眾搶購風潮。

CSD中衛為舒緩民眾搶購壓力，這一波推出的月河藍和潮橘口罩會先以袋裝5片為主，目的是希望化整為零，分散成小包裝後，讓更多消費者買到。至於想購買盒裝的消費者，則要稍等一下，30片盒裝版，定價260元，也很快就會上市！

周令怡說，CSD中衛在口罩全面徵用期，為了讓民眾買口罩也能感到驚喜，特地不計成本，每周都送出十萬片彩色口罩供政府徵用。其中「月河藍」和「潮橘」口罩，讓不少民眾眼睛為之一亮，討論度爆表，認為像極了某些國際精品色系，時尚優雅，成為網友在中衛粉絲專頁上，頻頻敲碗想買的前幾名口罩。

其實「月河藍」口罩，有一個曲折的小故事，2017年CSD中衛為了調製這個優雅如月河般的藍色，花了不少心力和時間，但當年推出時，因彩色口罩風潮未起，月河藍叫好不叫座，銷量不如低調的黑色和粉色，差點就要淡出市場！沒想到在疫情期間，搶眼又突出的「月河藍」，大受網友喜愛，知名度大增，這才讓美麗的「月河藍」起死回生，重回市場！

(中時 )