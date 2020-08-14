神盾(6462)今(14)日舉辦法人說明會，財務長張家麒表示，第三季看到大陸、韓國手機市場都有出現回溫，預計營收會比第二季好、8月狀況也不錯，但他也坦言，目前最棘手的問題還是晶圓產能真的很緊，神盾目前沒有辦法100%應付訂單，恐會有出現遞延的狀況。

神盾主要客戶為韓國三星，今年起也開始出貨大陸華為，張家麒表示，現在看到市場需求正在恢復，包括韓國、大陸客戶的中階甚至是中高階機款等都有復甦跡象，因此，預估神盾第三季營收會比第二季好，目前8月看起來應該也不錯，大陸第三個客戶也開始出貨，量也會慢慢放大，他強調，神盾不能阻止對手進入大陸市場，神盾能做的就是讓大陸的新訂單可以大於在韓國遭對手瓜分的市占率。

張家麒表示，現在神盾看到光學、電容產品都有在復甦，但現在面臨的問題是晶圓產能確實很緊張，目前無法100%應付訂單，他指出，「今年真的是一個很麻煩的一年」，一路從年初的零組件缺工、第二季的疫情全球爆發，再到現在的晶圓產能大缺，加上年底還有美國總統大選的變數，都讓今年產業存在眾多不確定因素。

在新產品上，張家麒表示，超薄的指紋辨識晶片產品也已經開始出貨，第三季就會開始對營收有小小的貢獻，但出貨量確實會比去年預估的少，主要問題是因為對終端用戶並無明顯使用經驗的提升，吸引力有限，至於OLED產品也預計最快在明年會有進展。

除此之外，今會中被問到為何近期IC設計股價火熱，但神盾卻相對沒有明顯表現，張家麒表示，今年確實有很多IC設計同業在業績、股價上有很明顯的成長，主軸不外乎去美化、疫情下的居家上班以及5G商機，但不諱言，神盾在這三大主軸上都沒有太大關聯。

(時報資訊)