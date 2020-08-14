螺絲大廠世豐(2065)受惠客戶拉貨力道隨著第二季遞延之需求、客戶回補庫存、終端居家裝修需求提升，目前能見度已到11月，預估第三季營收可望比去年同期有2位數之成長，全年營收可望再創新高。

世豐今日舉行法說會，總經理陳駿彥表示，近年隨著最大客戶需求增加，以及長尺寸螺絲的占比由之前的10%提升至30%，帶動業績成長。世豐對第三季展望樂觀，法人估第三季營收年增逾1成，季增率亦可望增2位數，並比年增率更高。

世豐2020年上半年營收年增4.36%，再創同期新高，但受新台幣升值影響，獲利年減15.36%，每股淨利為2.08元，低於去年同期之2.48元。展望2020年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。

世豐7月合併營收為1.9億元，改寫歷年同期新高，較6月的1.55億元成長22.58%，也比去年同期增加15.67%。前7月合併營收為11.57億元，同創歷年同期新高，較去年同期成長6.06%。隨著第三季需求暢旺，預期季營收可望年增兩位數，也可比第二季增長兩位數，目前訂單能見度至11月，第四季可望延續比去年同期成長之力道，推估今年營收將再創新高，營收年增挑戰兩位數。

世豐表示，7月營收繳出歷年同期新高，主要受惠美國各州陸續解封重啟經濟活動，加上美國新屋開工數已連續兩個月逐月成長，帶動美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶急單需求，挹注烤漆螺絲及水泥螺絲主力螺絲產品銷售升溫。

世豐2020上半年美國、亞洲、澳洲及歐洲地區營收比重分別為60%、12%、11%及7%，其中美國地區銷售較去年同期成長3%。

(時報資訊)