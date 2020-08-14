宏達電(2498)公佈第二季財報，單季每股虧損2.23元，惟營業毛利率已經為連續十個季度正成長，宏達電累計上半年每股虧損4.28元。

宏達電第二季營業收入為13.4億元，相較第一季微幅成長、相較去年同期衰退約52.3%，營業毛利率從第一季的26.2%上升至26.5%，增加0.3個百分點，是自2017年第四季以來連續十個季度毛利率正成長，單季營業淨損為16.7億元，營業利益率為-125.0%，稅後淨損為18.4億元，每股稅後虧損為2.23元，累計宏達電上半年每股虧損4.28元，相較去年同期上半年呈現收斂。

宏達電第二季在智慧型手機、VR(虛擬實境)上持續有新產品推出，在智慧型手機上，有HTC U20 5G和HTC Desire 20 Pro兩款新機於台灣亮相，HTC U20 5G是HTC第一款5G手機。

VR領域上，宏達電也發表虛擬應用軟體套裝VIVE XR Suite，VIVE XR Suite包含五大應用，包括遠程協作、生產力、活動、社交聚會和文化體驗，讓人們在保持社交距離的同時還能維持原有的生活節奏，另外，宏達電也開始進行下一梯次VIVE X全球加速器投資，持續布局VR生態圈，投資項目涵蓋企業XR解決方案、XR用戶體驗以及在VR、AR、AI和5G領域有獨特技術的新創公司。

(時報資訊)