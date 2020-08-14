電動車大廠特斯拉今年以來漲勢驚人，不僅遠超乎市場預期新冠肺炎疫情衝擊汽車等耐久財商品需求，並陸續超越包括福特等傳統汽車大廠，甚至在前幾個月市值正式全球汽車龍頭豐田。特斯拉股票強漲，也帶動起一股電動車概念股熱潮，就有投資人也把目光擺在大陸市場，找尋下一個特斯拉。

特斯拉先是在今年2月初衝上900美元關卡，但在新冠肺炎疫情衝擊下，股價一度回落至361美元，但在美國聯準會(Fed)以及美國財政部聯手救市下，以及特斯拉最新一季揭露財報相當亮眼，並達到入選標普500指數門檻，股價一路狂飆，截至周四(13日)收盤價1621美元，股價狂飆逾348%。

據《華爾街日報》報導，大陸汽車銷售復甦以及對電動車市場期望，推動大陸汽車類股飆升。截至本周三，一個追蹤大陸規模較大的汽車和零部件製造商的標普指數累計上漲30%，同時間全球追蹤同類產業的指標僅上漲8.5%。

上海蔚來汽車的美國存托憑證(ADR)今年以來大漲2倍之多。蔚來是專注於電動汽車的陸企之一，其競爭對手理想汽車上個月在美國進行IPO，籌資11億美元，至今股價已經上漲36%。

安本標準投資管理(Aberdeen Standard Investments) 亞洲股票投資經理郭蕙嘉(Elizabeth Kwik)提到，投資人正在找下一個特斯拉，隨著特斯拉的成功，投資人將意識到電動車市場的真實潛力。

大陸房地產巨頭恆大正將子公司恆大健康轉型成1家汽車製造商。恆大健康目前已經推出6六款電動車，但尚未出售任何1款，其港股市值已經來到272億美元，相當接近福特市值。

至於一直受到美國股神巴菲特(Warren Buffett)支持的汽車製造商比亞迪，截至本周三在港股股價大漲1倍。一些傳統的汽車製造商股價也開始反彈，包括長城汽車的港股股價也上漲38%。

摩根資產管理的產業分析師Mark Mao表示，1年多錢還有投資人擔憂新能源汽車的前景，但現在他們的看法完全改變，不斷成長的銷量和更為順暢的融資渠道，推升大陸汽車市場根本上的轉變。

據大陸官媒報導，北京當局希望2025年電動車在大陸市場汽車總銷量中佔比達到4分之1，高於早先20%的目標。北京還延長新能源汽車的補貼政策2年，不過補貼額度有所下降。各地方政府也提出支持新能源汽車產業發展的措施。

(中時新聞網)