「三代同堂」對於小家庭來說，可能在增加家族親密度及育兒分工上有好處，但對夫妻關係來說，也許有時反倒成了阻礙，曾擔任兒童台主持人的「布丁姐姐」陳櫻文，2010年嫁給圈外人老公，婚後生了3名子女，一家和樂，最近她上節目分享家庭生活，尺度大開表示帶著孩子跟公婆同住，曾有次老公想求歡，卻被自己媽媽冒出的一句話毀了性致。

陳櫻文上《命運好好玩》節目，透露其實婚後是三代同堂，家裡雖有4個房間，但孩子都還小所以睡同一個大房間，老大跟老二睡在比夫妻倆的床矮一層的雙人床上，還是小寶寶的老三則睡在嬰兒床，某天老公看孩子們睡著了，竟悄悄挨近磨蹭她。

老公突然求歡讓陳櫻文當下嚇到，馬上將他推開，要他等一下，因為老三還沒睡熟，但老公完全沒辦法等待，猴急直接開始翻雲覆雨，結果真的吵到小寶寶間歇性的發出細小的聲音，更慘的是，嬰兒的聲音驚動到婆婆，婆婆跑來敲門並大喊：「你們有醒來嗎？」，要他們注意小孩，讓夫妻間的激情瞬間跌到零度，有夠尷尬。

(中時新聞網)