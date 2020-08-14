彰化縣46歲王姓貨車司機，今年5月間將車停進彰化市民族路一處私人收費停車場，他完成繳費後卻掉下兩個圓形感應磁扣停車票卡，他隨手都拿走後，一個投幣離場，另一個留在身上攜出停車場，不料竟因此吃上侵占官司，幸好檢方通知到庭後認為雙方只是有誤會，予以偵結不起訴，讓他鬆了一口氣。

警方調查發現，王男前往自動繳費亭繳費之前，有另一名女車主繳完費卻忘記取走磁扣，轉身要回繳費亭拿時發現票卡已經不見，人車都被卡在停車場內無法離場。

當時女車主急著打電話聯繫停車場業者，希望能調閱監視器，但業者可能認為是女子自己遺失，因此竟叫女子報警提告，才願意配合調閱監視器畫面查證；王男收到警方傳喚通知，原以為只要到警局歸還感應扣就沒事，不料到案說明後，竟被警方告知遭對方提告侵占，恐將吃上本刑5年以下官司，而且是公訴罪，無法撤銷告訴。

王男指出，6月初收到彰化地檢署傳票，指因涉及侵占罪需在19日出席偵查庭，讓他簡直有如五雷轟頂，震驚直衝腦門。幸好出庭當天雙方碰面，提告女子說遺失感應扣須賠償業者500元才能離場，而且要報警提告才願意配合調監視器畫面，她只好提告後，索回感應扣、再歸還業者換回500元。

偵查庭上檢察官聽完雙方說法後，認為應該只是有誤會；彰檢指出，偵查後認為王男主觀上並沒有侵占犯意，因此予以不起訴處分。考量原告專程請假開車從桃園南下彰化開庭，共花費約2500元，王男自認有過失，雙方同意各付一半，當場王男也賠償原告女子1200元，達成和解。

檢方指出，王男所犯是《刑法》337條侵占遺失物罪，罪責較輕，最重可處1萬5千元以下罰金；與同法335條侵占罪不同，後者可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。由於停車票卡成本約50至100元，且王男無侵占犯意，加上雙方已當場和解，因此不起訴。

(中時 )