公股行庫總紓困戶已破20萬大關。財政部14日出具最新的全體公股行庫投入紓困成效指出，9家公股銀行配合各部會紓困貸款的核准戶數已達47,076戶，核准金額達5,573.18億，倘若合計自辦專案對企業戶、個人戶紓困分別88,108戶、9,883戶，以及央行小規模營業人貸款C方案共承作64,745戶，則全體總紓困戶數已超過20萬9,000戶，即將再跨過21萬戶。

財長蘇建榮今日率媒體前往花蓮參訪考察，下午舉行媒體座談會，並在會中出示相關統計。在紓困總金額方面，除了上述配合部會承辦的專案，在各大行庫的自辦專案方面，企金紓困核准5,573億、個人戶近851億、總核准金額已近1兆1,435億，另信用卡緩繳亦核准2,656件。

而在政院的振興三倍券成效上，財政部也引述最新統計指出，統計顯示，截至8月10日止，金融機構受理三倍券的累計兌付量，200元券有2,958萬張，500元券有2,626萬張，總張數有5,584萬張，總金額達190億4,970萬元。

財政部指出，三倍券的兌付，共有60家金融機構參與，共有6,221個兌付點，1萬2,294台點驗鈔機。

(工商 )