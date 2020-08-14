台北捷運6站自15日起，將增設口罩販賣機。（北捷提供）

新冠肺炎疫情升溫，中央宣布民眾出入8大類場所務必戴口罩，搭乘北捷也需全程配戴口罩，違者最高罰1.5萬元，北捷為加強防疫及服務旅客，15日起台北車站等6站，增設口罩自動販賣機，每片售價10元，免實名制，提供臨時有口罩需求旅客購買。

北捷表示，配合中央及市府防疫措施，旅客搭乘北捷必須全程佩戴口罩，北捷除已加強宣導外，另為加強服務旅客，自8月15日起，在台北車站、市政府站、中山站、忠孝新生站、南京復興站及古亭站等6個旅客較多的車站，增設口罩自動販賣機，提供臨時有口罩需求的旅客購買。

北捷強調，該機台販售口罩，每片售價10元，每次限購1片，免實名制，售完為止。未來將視疫情發展及旅客使用情形，評估是否擴及其他車站。

北捷日前宣布，民眾搭乘捷運全程都需強制戴口罩，若搭乘捷運仍拒絕戴口罩者，可交由衛生局開罰最高1.5萬元。北捷指出，從8月6日至13日起，勸導後戴口罩進站搭車約12.6萬人次，勸導後不戴口罩自行離開1人。

(中時 )