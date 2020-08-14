永豐餘（1907）受惠投資組合多元效益顯現、配合永豐金股利挹注，第二季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利跳增至12.66億元、每股盈餘0.77元，雙創歷史次高。上半年歸屬母公司稅後淨利跳增1.88倍至19.01億元、每股盈餘1.15元，雙創同期新高。

永豐餘第二季合併營收173.45億元，季增7.12％、年減8.51％。毛利率18.94％，低於首季19.73％、優於去年同期17.79％。不過，營益率達7.11％，優於首季5.66％及去年同期5.97％，創近16年高點。

在本業獲利登高，配合今年永豐金股利發放較早，股利收入帶動業外收益跳增挹注，永豐餘第二季歸屬母公司稅後淨利達12.66億元，季增達99.39％、年增近1.35倍，每股盈餘（EPS）0.77元，雙創歷史次高。

永豐餘上半年合併營收335.37億元、年減7.67％，為近3年同期低點，但毛利率逆勢創19.32％同期新高，營益率6.41％亦創近16年同期高點。配合業外顯著轉盈，歸屬母公司稅後淨利亦創19.01億元、年增達1.88倍，每股盈餘1.15元，雙創同期新高。

永豐餘表示，雖然全球其他地區疫情續燒，整體需求趨緩，致使上半年營收下滑，但受惠兩岸疫情趨緩、生產活動回溫，使第二季營收較首季回升。毛利率波動主要為產品組合變化，受惠樽節成本效益顯現，使營益率顯著提升創高。

觀察各事業群概況，漿紙事業群由於疫情致使需求下滑、國際漿價仍疲，第二季營收36.59億元，季減6.1％、年減16.36％，營益率自負3.5％提升至負0.84％。上半年營收75.56億元、年減11.83％，營益率負2.21％，較去年同期轉虧。

工紙紙器事業群受惠兩岸經濟活動恢復，帶動包裝用紙及紙箱出貨，第二季營收79.88億元，季增19.04％、年減2.1％，營益率自7.24％降至4.37％。上半年營收146.98億元、年減5.59％，但營益率自2.32％提升至5.68％。

消費品事業群雖因衛生紙搶購熱潮消退，但受惠疫情帶動潔品需求，紙、潔品產品組合優化，第二季營收23.89億元，季減8.6％、年減15.22％，但營益率自14.06％提升至18.96％。上半年營收50.04億元、年減10.82％，但營益率自5.57％跳增至16.4％。

其他產業方面，申豐特用應材年初開出新產能，適逢疫情帶動全球醫療用乳膠手套需求大增，新產線順利滿產滿銷。整體而言，永豐餘投控投資組合多元效益顯現，疫情雖使部分投資事業受影響，但亦有投資事業逆勢成長，使第二季及上半年業內外皆美。

(時報資訊)