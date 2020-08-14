周五日經指數小漲做收，但距離完全收復疫情爆發以來的失土仍差最後一步。

終場日經225指數收漲0.17%，為23,289.36點，盤中連續第2日觸及6個月新高，但漲幅不足以回補2月爆發新冠肺炎疫情所創下之介於23,378點至22,950點的主要線圖缺口。

基於美國新一輪紓困案的不確定性，以及美中兩國緊張關係持續加劇等風險因素，投資人寧可先將獲利落袋，也不願貿然追高。

東證一部指數收跌0.05%，為1623.38點，受全球經濟逐步復甦與新冠肺炎疫苖迅速開發的樂觀預期提振，在8月份的前兩周就已經上漲8.5%。

東證百大指數中，以富士軟片控股公司漲2.76%表現最佳，該公司預期新冠肺炎患者服用其Avigan藥物的臨床實驗數據，約將在1個月後出爐。

本周公債殖利率走高，觸發對利率敏感個股的獲利了結賣壓，如軟銀與地產股。軟銀終場跌1.5%，三井不動產與三菱地所分別跌 3.1%與2.3%。

(時報資訊)