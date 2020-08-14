隨著環境變化不斷創新，遠傳(4904)持續於跨業結盟中尋求轉型契機，推出多元服務體驗的門市，自2019年開始陸續與路易莎咖啡、全國電(6281)和統一超(2912)聯合展店，新穎的複合店格與創新服務頗受好評，遠傳今(14)日宣布，再度與統一超攜手，進駐南京復興商業型商圈，結合雙方的優勢，打造遠傳心5G服務。

遠傳表示，便利商店近年來持續推出大型、複合店型以滿足消費者生活所需，多元經營型態賦予超商門市更多聚客服務，有效吸引來客及提升業績，遠傳複合體驗門市相較於一般門市，來客數可達5倍增幅，而電信門號與數位服務銷售業績亦提升達140%之多，無論在來客數或電信銷售服務表現上，都呈現跳躍式成長。

遠傳與統一超最新複合門市「遠傳南京復興北複合體驗門市」將於8月17日正式開幕，位於居住、商業辦公混合型商圈，讓上班與通勤族群可以利用午餐時間，一站式完成繳費、逛商品、申辦手機等服務，還可透過5G手機享受遠傳friDay VR沉浸式娛樂體驗，讓消費者無論在實體便利服務或虛擬智慧生活，都能獲得一致性的服務與銷售體驗。

(時報資訊)