聯合再生(3576)公布第二季合併營收為新台幣32.93億元，季增10.25%。台灣今年大型太陽能電站陸續動工，帶動整體模組需求成長，台灣產能稼動率維持在高水位，模組及系統毛利率持續增長，第二季毛損為新台幣1.58億元，相較第一季減少43.9%。公司積極控管營業費用，營業費用相較第一季減少10.2%，稅後淨損為新台幣6.4億元，相較上一季減10%，較去年同期減少30.1%，第二季每股虧損為0.24元。
展望今年，台灣積極推動「2020年太陽光電6.5GW達標計畫」，聯合再生能源目前處於產能滿載狀況，公司將積極在台灣擴展產能，因應未來訂單需求。不僅國內市場需求強勁，海外市場亦需求回溫，模組營收比重增長，毛利率可持續提升。
系統電站部分，海外電站將於下半年陸續出售，有望注入額外獲利。台灣部分，第四季南部大型地面型案場預計可獲得施工許可，明年初動工。另外，聯合再生已申請能源局的能專計畫，開發高效率雙面N型太陽能產品，轉換效率可達24%，大幅降低設備成本，以輕量化、高效能產品，提升競爭力，掌握並佈局關鍵設備技術。
(時報資訊)
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