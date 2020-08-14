根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)電競筆電6月份以26.5%市佔率奪下泛美地區銷售第一，其中在南美洲市場巴西以56.8%、哥倫比亞以43.3%衛冕冠軍之位，更坐穩南美洲電競筆電龍頭地位；第二季巴西亦以52%、哥倫比亞以42.7%市佔率，分別創下11及7個季度冠軍寶座。

上半年受疫情影響，電腦市場需求增加，泛美地區電競筆電自今年3月起轉為正成長，6月份以31%年增率創今年新高。巴西及哥倫比亞為南美市場電競重鎮，宏碁電競筆電長期在巴西及哥倫比亞市場以近半的市佔率領先群雄。宏碁積極贊助電競賽事及網路行銷等活動，成功打響旗下Predator產品及為電競研發的創新技術，電競產品的獨家散熱技術及產品與遊戲的組合銷售，也為玩家帶來全新的電競體驗。

宏碁第二季在含括電競筆電、桌機和顯示器的電競全產品線，與Chromebook產品的營收大幅增長，較今年第一季皆有逾7成以上的季增幅，也拉抬其單季營收季增約34％、來到655.76億元，年增約19％。第二季單季稅後淨利11.95億元、較第一季及去年同期皆有翻倍增長，單季EPS為0.40元，為自2017年第四季以來的單季新高。累計其上半年稅後淨利17.53億元、年增57.2％，稅後EPS為0.58元。

(時報資訊)