前總統李登輝今天入殮火化，下午家屬把骨灰暫時安厝家中；總統統發言人張惇涵今表示，總統府誠摯感謝各界對李前總統的致意及對家屬的關心，並感謝各界的諒察，讓李前總統家屬能夠按其意願，順利完成今日相關事務。

張惇涵指出，今早總統府由秘書長李大維及副秘書長李俊俋代表，前往濟南教會向李前總統獻花追思，並轉達蔡總統、賴副總統對於家屬的慰問與關心，總統府治喪工作小組並全程協助家屬辦理今日事宜。

張惇涵說，李前總統今早入殮火化禮拜儀式結束後，移靈車隊繞行總統府一周，由總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄帶領總統府、國安會主管及同仁，以及憲兵211營官士兵，在總統府前廣場向李前總統敬禮致意，緬懷李前總統對國家的重大貢獻，並向李前總統致以最深之敬意。

張惇涵說明，關於後續治喪事宜，治喪大員會議預計將於8月19日下午2時於總統府召開，由賴副總統主持。總統府業已於昨日陸續聯繫各位治喪大員，賴副總統並感謝各位治喪大員能夠預留時間或指派代表與會。包括追思禮拜及奉安儀式等後續治喪事宜規劃，總統府工作小組將在向治喪大員會議報告定案後，再行對外說明。

(中時 )