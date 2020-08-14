第二屆台中市精品咖啡評鑑由新社果農賴建益（左）拿下特等獎，副市長令狐榮達（右）頒發獎牌及獎金。（王文吉攝）

美國咖啡品質學會認證的杯測師逐一評鑑參賽豆沖泡後的香氣。（王文吉攝）

主辦單位針對參賽豆加密編碼，杯測評選後才會解密並公布結果。（王文吉攝）

主辦單位針對參賽豆加密編碼，杯測評選後才會解密並公布結果。（王文吉攝）

台中市副市長令狐榮達等與獲獎咖啡農合影。（王文吉攝）

台中市副市長令狐榮達致詞時說，退休後想開「令狐沖咖啡館」。（王文吉攝）

台中市精品咖啡評鑑有32支咖啡豆參賽，現場提供咖啡農品評交流。（王文吉攝）

第二屆台中市精品咖啡評鑑14日決選，共有32件爭奪晉級全國賽資格，結果由新社賴建益包辦特等及金質獎，周志祥拿下頭等及金質獎。副市長令狐榮達頒獎時笑說，自己以前的夢想就是退休後開一間咖啡館，連名字都想好了，叫做令狐沖咖啡館，「這是我的專利」！

台中市咖啡種植面積約100公頃，集中在東勢、和平、新社、石岡等地，今年有32件參加台中市精品咖啡評鑑。樣品烘培委由指定烘培師使用Kapok1.0烘焙機，每爐烘焙600公克生豆，接著10位美國咖啡品質學會認證的杯測師啜吸評選，選出特等、頭等、金質及精品獎。

參賽豆事先加密編碼，評審逐一鑑別乾溼香氣、風味、醇感等10項。14日下午統計得分，現場解密並公布評選結果，由賴建德榮獲特等獎，頭等獎有雪山林道咖啡莊園及周志祥，金質獎有周志祥、林怡均及賴建益。台中市副市長令狐榮達蒞臨頒獎，現場並提供品評交流。

擔任評審長的茶業改良場魚池分場製茶股長劉千如表示，32支參賽豆以日曬、蜜處理為大宗，保留較多果膠及果皮，顯示農民投注心力於後製加工及乾燥技術；評審一致肯定台中產的咖啡豆風味獨特，並認為物理篩選表現相當好，沖泡後的風味、餘韻、醇感等層次明顯。

台中市農會總幹事林育葦表示，多位評審嚐到如葡萄汁般的水果風味，建議可朝特殊風味行銷。特等、頭等、金質獎可獲獎金及獎牌，將推薦至少3件參加10月舉行的全國賽。

(中時 )