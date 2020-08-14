雖然因疫情邊境管制國際人流入台受阻，不過外國人購買房地產的金流仍穩健成長，今年上半年外國人購罝台灣不動產建物603棟，年增10.2%，是三年來同期新高；土地移轉面積14.6萬坪，年增121.6%，顯示疫情加速資金及企業投資回流，回流的台商不少透過境外公司進行資產配置。

根據內政部最新統計顯示，今年外國人在台購屋，建物顯集中在雙北市，台北市及新北市各有122棟，雙北市合計即占全台的四成，不過台北市購屋面積較大，合計約3,227坪，新北市面積僅2,516坪，台中市97棟居第三名，不過大面積建物交易也多，總價面達2,655坪。

至於外國人購置土地面積，六都中的新北、桃園及台中三都，面積均逾2萬坪，又以桃園2.7萬坪最多。此外如彰化縣、新竹縣、屏東縣，也是外資購置土地的大宗。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，過去幾年外國人每年平均在台灣取得一千多件建物，和二、三千筆土地。今年上半年雖然面臨新冠肺炎衝擊，特別是國境管制讓人流受阻，不過也因疫情和中美貿易戰加速台商回流，特別這類台商回流多以第三地公司進行資產配置，在節稅與財產布局的思考下，以境外公司購置豪宅、商辦、店面、土地等資產，買氣並未退燒。

外國人購買房屋的部分，相當明顯集中在都會區，尤其雙北市更是外國人購屋的主力區域。

今年各國量化寬鬆，熱錢竄入不動產市場，讓住宅與商用不動產市場熱絡；而大台北地區之外，不少回流台商積極布局擴廠，物流倉儲、大面積工業廠房、工業用地及商用不動產的需求增加，特別如桃園市的位置、產業聚落、交通等條件，都具吸引力，價格仍相對雙北為低，是外國人購置土地的大宗。

(工商 )