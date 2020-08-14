彰化縣環保局積極推動紙錢集中燒，今年目標380公噸。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

好兄弟不吸煙！又到農曆7月，為減少露天燃燒紙錢造成空氣汙染問題，環保局持續積極推動「紙錢減燒」、「紙錢集中燒」，鼓勵中元節期間採環保祭祀方式表達敬意，今年紙錢集中目標380公噸，更新增彰安里社區辦公室、擎天大樓及太子哈佛作為示範點。

讓好兄弟也有個清淨的人間假期吧！環保局長江培根表示，歷年來積極積極推動環保祭祀，宮廟及一般民眾已逐漸接受環保祭祀觀念，不論紙錢集中數量及配合單位均逐年成長。經統計，2019年中元節期間紙錢集中清運量為357公噸，預估今年目標是380公噸。

江培根指出，今年特別於彰化市社區及公寓大樓加強宣導環保祭祀政策，已設置3處紙錢集中站示範點，分別是彰安里社區辦公室、擎天大樓及太子哈佛，倘示範點推動執行效果良好，明年將擴大推動設置點位及服務範圍。

另外，為消除民眾疑慮，環保局已於8月13日邀請專業法師至溪州焚化廠舉辦「中元節淨爐科儀」，請民眾安心配合紙錢集中燒。有關「紙錢集中清運服務」可洽各鄉鎮市公所清潔隊，或撥打環保局紙錢集中清運專線：(04)7119356，並請於清運前5日完成預約登記，預約時間為週一至週五8點至下午5點30分。

彰化環保局呼籲民眾於辦理祭祀活動時應盡量少焚香、少燒紙錢，改採以糧代金、以功代金、雙手合十、一炷心香祭拜，以減少空氣汙染、避免觸犯空氣汙染防制法，提升中元普渡的敬意不打折，「好兄弟、好姊妹不希望空汙掃興啊！」

(中時 )