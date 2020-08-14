韓國瑜造勢空拍影片。（影/Johnny Lin 空拍）

前高雄市長韓國瑜14日晚間將現身黨籍候選人李眉蓁「選前之夜」，讓許多韓粉精神為之一振，拍攝過多場韓國瑜造勢的空拍直播主，近日將剪輯完的韓國瑜造勢影片放上社群平台，網友看完紛紛留言「眼淚不聽使喚」 。

Youtuber 「Johnny Lin 空拍」近期將過去拍攝韓國瑜從2019年6月1日凱道造勢，到1月10日總統大選高雄選前之夜，半年多來十多場的中大型造勢空拍影片，剪成458秒(7分38秒)的空拍影片，讓許多韓粉直呼感動。

影片中可見，從2019年6月1日凱道總統初選黨內造勢、6月15日雲林庶民造勢、6月22日台中七期造勢、6月30日新竹造勢，再到通過黨內總統初選，9月8日再新北市三重區幸福水漾公園，創人數高峰，並休息一個多月後，再到嘉義市文化公園，舉行後援會誓師大會，12月8日新北市聯合造勢的板橋第二體育館，以及12月21日「高雄南方崛起．挺韓光榮大遊行」空拍，以及2019年最終場，「國政領航」台中七期造勢大會。

直到2020年1月4日最後衝刺階段，全台造勢階段，在台南也舉辦造勢，而讓人記憶猶新的，最後2場，則分別是1月9日返回台北凱道、10日「選前之夜」在高雄夢時代旁台糖廣場，「台灣安全，人民有錢」終場造勢。

據悉，韓國瑜也將在今晚為李眉蓁站台，預計晚間8點40分抵達會場，但不會進行大進場。

(中時新聞網)