高雄市長補選投票日明(15)日將登場，其中前市長韓國瑜睽違64天回歸政壇，宣布今(14日)晚要為高雄市長補選候選人李眉蓁站台後，立刻引發各界關注。對此，資深媒體人黃創夏今在臉書上則說，今晚「韓國瑜之夜」後，國民黨公職將流行兩句話，其中一句是「你和韓市長見過面了嗎？」

韓國瑜是否現身消息，在日前炒的沸沸揚揚，而他昨(13日)則是在臉書證實，選前之夜將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為參與高雄市長補選的李眉蓁議員加油打氣；他也邀請所有支持他們的好朋友一同到現場，「大家團結一心、一起加油」。

而消息曝光後，不少韓粉都相當期待。對此，黃創夏則說，今晚「韓國瑜之夜」後，國民黨公職將流行兩句話，分別是「你和朱主席吃過飯嗎？」或是「你和韓市長見過面了嗎？」

另外，據《中國時報》報導，知情人士表示，韓國瑜預知出面站台將再成綠營攻擊對象，但最後下定決心，是因為接到李眉蓁親自打來的電話，感受到對方熱情邀約，韓當場請李眉蓁放心，基於同黨道義，及對高雄好朋友的感情，他一定排除萬難站台輔選。

而前高雄市長韓國瑜競選時的大將、前高雄市新聞局長王淺秋，今在廣播節目中也透露，就她觀察，韓國瑜今晚再現身輔選，當然不是為自己宣傳，也沒特別值得驕傲，當然就是「情義相挺」的概念。

(中時新聞網)