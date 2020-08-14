「2020台北河岸童樂會—熊讚水樂園」8月14到16日及18到23日在公館的台北自來水園區舉行，園區祭出一票雙享受，入園除可暢遊百年古蹟水博館與觀音山蓄水池，也可體驗「60米山林滑水道」等多項親水設施，此外，8月15日晚上6時起還能免費入園參加河岸童樂會星光閃閃音樂會。

北水處表示，2020台北親水節6月13日開幕以來持續推出周末活動，至7月底入園人次已突破10萬人，8月15日晚上將舉辦河岸童樂會星光閃閃音樂會，現場送出200支水槍，16日起每天也有2到3場的表演節目。

此外，園內小觀音山上古蹟「觀音山蓄水池」為半地下式結構，並設有迂迴型導流壁，內部冬暖夏涼，宛若地下水宮殿，園區安排蓄水池導覽時間，於園區售票時間抽號碼牌，限額30名，導覽時間為假日2場（上午10點30分及下午2點30分）。

北水處與台大公館商圈合辦的「2020公館小散步」導覽活動15日開放報名，邀請民眾體驗公館商圈特色景點、美食、人文、歷史、文化，導覽時間自9月5日至10月24日，可至台大公館商圈粉絲專頁報名，參加導覽並至商圈特約店家消費，掃描消費QR Code就可參加抽獎，有機會獲得iPad Air及商圈萬元購物金等好禮。

北水處提醒，配合防疫規定，水園區入園落實量額溫及實名制登記，提醒民眾在戲水池等戶外遊憩區域保持戶外1公尺及室內1.5公尺社交距離，如無法保持建議配戴口罩，進入博物館放映室及參加觀音山蓄水池導覽活動者建議全程配戴口罩。

(中時 )