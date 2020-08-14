王建復近期忙拍《女力報到－正好愛上你》，在新一季中與李宣榕的戲份吃重，兩人感情發展成為關鍵，近期兩人拍攝行程密集，王建復無奈表示今年受到工作與疫情影響，私人出國計畫大亂，「本來是要去阿姆斯特丹休息一個月，順便充電，之前因為檔期問題不能夠去太久。」
阿姆斯特丹之旅無法成行，王建復本打算改去新加坡，他說：「去新加坡的目的是想要考船的駕照，見見老朋友、去聖淘沙，但後來又遇到疫情的關係，只能夠做做白日夢了！」他待在台灣也沒閒著，有空就騎著重機跑山路，或者進行海上運動。
暑假邁入尾聲，不少人都會使用三倍券瘋「國旅」，王建復自己已乖乖交給姊姊處理，「我比較簡單省麻煩，就交給姐姐去處理家用部份買一買生活必需品之類的。」他也在臉書上分享自己的滑水帥照，他透露只要劇組一宣布放假，就會馬上安排小旅行，進行水上運動或騎重機，彌補今年暑假無法出國的遺憾。
(中時 )
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