歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演《腦波小姐》，14日曝光「活過篇」預告，揭露歐陽妮妮飾演角色「魏小玲」腦波比一般人常，疑似看得到鬼，卻又懷疑自己生病產生幻覺。歐陽妮妮透露，自己平時不看鬼片，卻相信靈異，開拍前請教看到的「阿飄」的朋友，朋友則說「我們聊天時，就有長髮女鬼在聽我們說話」，嚇得歐陽妮妮驚喊「如果它現在就坐在我旁邊，我當然會覺得毛毛的。」

張書豪自認看鬼片會害怕，尤其日韓泰國等鬼片最為驚悚，「廚房、浴室等有猛鬼出沒，這樣要我怎麼洗澡和做菜」。之前拍《天黑請閉眼》時，在漆黑山洞裡曾聽到「吵死了」、「你們還要搞多久？」讓他當下只好裝作不知情迅速拍完。張書豪也被經紀人爆料，有次赴外地拍戲，準備要睡時，張書豪突然來敲房門，還帶大包小包來房間，只因不喜歡一個人睡在空曠又陰森的房間裡。

張書豪戲外怕鬼，劇中卻要飾演鬼魂，跟歐陽妮妮飾演角色產生情愫，預告中一場歐陽妮妮撐著傘在大雨中環抱張書豪戲，製作人兼導演謝禮如採用電影「高幀率拍攝」手法，使用每秒1000格的影格率拍攝及播放，慢動作效果畫面宛如「鬼怪」般唯美。

也因此，張書豪與歐陽妮妮每一句台詞都要演超過10遍以上，當天更從凌晨12點拍到凌晨4點，劇組更找來灑水車，在一旁灑水，兩人在氣溫驟降的大半夜緊緊相依4個小時，所幸該段畫面美到爆炸，「人鬼環抱」情感交流情節，也被封為台版「鬼怪CP」。《腦波小姐》於9月12日起每週六晚間8點中天綜合台首播。

歐陽妮妮（左）與張書豪主演中天《腦波小姐》即將播出。（麗象影業提供）

歐陽妮妮（左）與張書豪演出中天《腦波小姐》受封台版《鬼怪情侶》。（麗象影業提供）

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