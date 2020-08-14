LED廠東林(3609)董事長顏德新陣營由獨董江榮隆出面、於日前向台中地方法院遞狀，聲請定暫時狀態處分另一獨董陳國華在8月22日召集的台北場東林股東臨時會，台中地院最新裁定已將此假處分案駁回，東林獨董陳國華除感謝法院的裁決外，也歡迎全體東林股東踴躍參與8月22日台北南港股臨會。

東林董事李懷原今日對於法院裁定結果也表示，希望公司方面停止利用資訊不對稱的重訊公告；李懷原強調，東及開發一切都採高標準要求面對此次東林股臨會，不但東及開發並無指涉有中資的資金來源，東及董事長劉潔芝從未涉入任何證交法相關訴訟，東林董事李懷原和董事戴偉衡也並無指稱的中資色彩。

東林董事東及開發表示，8月22日台北場召開的東林股臨會，除了是唯一雙方陣營皆有推出補選董事(含獨立董事)的被提名人名單的場次，在東及開發拿出過半股權委託書後，顯然也是唯一開得成的股臨會。李懷原強調，未來董事會新成員將肩負起加強公司董事會之專業決策使命，期能充分發揮監督經營績效、防制利益衝突及確保公司更加合法合規，並將確立東林公司業務發展等方向。

(時報資訊)