全球股市回溫，且營業費用控制得宜，應華(5392)第2季單季稅後盈餘為1.17億元，順利轉虧為盈，單季每股盈餘為0.71元，累計上半年每股淨損降為0.56元，在各生產基地因應下游廠商產能回復下，應華預估，下半年獲利將慢慢回到正常水準。

應華今年第1季營運因新冠肺炎疫情及全球股災陷入虧損，所幸第2季全球股市止跌反彈，應華旗下創投公司受惠股市回溫，以及營運成本控制得宜，營運擺脫虧損谷底。

應華精密第2季合併營收為24.96億元，營業毛利為3.54億元，單季合併毛利率為14.18%，稅後盈餘為1.17億元，單季每股盈餘為0.71元；累計上半年合併營收為49.02億元，營業毛利為7.32億元，合併毛利率為14.94%，稅後虧損為9246元，每股淨損為0.56元。

世界各國積極因應新冠肺炎疫情，全球疫情可望逐漸緩解，帶動消費力道，應華精密7月合併營收回升至9.13億元，應華表示，谷底逐漸度過，在各生產基地因應下游廠商產能回復下，預估下半年獲利將慢慢回到正常水準。

(時報資訊)