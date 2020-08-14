黃金出現獲利了結賣壓，元大投信期信產品投資團隊表示，美元指數走疲加上美國總統大選選舉結果，都可能持續推動黃金價格走揚，因此建議投資人可以考慮適度布局美元指數反向、黃金期信相關產品。元大投信期信產品投資團隊認為，隨著股市漲多，不免出現震盪，此時，可以留意有明顯趨勢性標的例如匯率市場的美元指數以及商品市場的貴金屬如黃金、白銀等。

回顧3月份受到COVID-19疫情全球爆發影響，現金為王一度帶動美元指數衝上102.817，創下2017年以來新高。但是隨著聯準會將政策利率降到趨近於0、並推出無限量QE，以及美國政府推出一系列大手筆財政刺激方案，貨幣寬鬆政策與財政赤字飆升壓垮了美元市場，美元指數在約4個月內重挫9.53%來到2018年5月11日以來新低點。

由於美元與黃金呈反向連動關係，美元自高檔反轉向下成為黃金創新高的推手之一，而美元是否持續弱勢也是金價站上2000美元之後能否續攻的關鍵要素之一。觀察美元後勢，可以從幾個方向著手，其一，美元指數自1973年編製以來，長期循環跟隨預算盈餘或赤字佔GDP比重。當一個國家財政入不敷出時，就需要舉債經營。當財政赤字累積過高時，就好像一間公司背負的債務過多一樣，對國家的長期經濟發展而言，並不是一件好事，對於該國貨幣屬長期利空。美國政府目前不得不以龐大的紓困方案來挽救經濟避免崩潰。經濟學家普遍認為疫情對經濟的傷害至少持續至2021年，因此紓困造成財政赤字擴增的現象恐非一夕可解，美元幣值向下的壓力沉重。

此外，美國總統大選亦是投資人關心的焦點。隨著民主黨總統候選人拜登的民調大幅領先川普，市場上開始擔憂拜登當選後的稅收政策將不利於美股走勢。不過，從過去經驗以及兩黨於參眾兩院的席次相當，加以拜登競選承諾將動用巨款於補助醫療健保、再生能源、兒童與長期照護等產業來看，未來比較可能的情境是財政赤字進一步增加、稅率示威性的小幅提高。研判美國財政赤字發展可能只會加深美元的弱勢，同時搭配低利率以及高度不確定性，黃金走勢仍有支撐，與黃金價格亦步亦趨的白銀同樣值得關注，今年來截至8/7，白銀現貨價格漲幅59%勝過黃金現貨價格36%。

另外元大投信期信產品投資團隊要提醒投資人注意，當美元走弱時，可能會侵蝕投資美元計價商品的報酬率，但若是投資標的改為期信ETF，因期信ETF交易期貨契約所需之美元保證金可能較低，因此受到美元走弱的影響相對較低；以黃金ETF或白銀ETF為例，其交易黃金或白銀期貨契約只需要30%以內的美元保證金，因此受到美元走弱影響數僅30%，故投資人宜須慎選投資標的，避免賺了價差、賠了匯差。台灣投資人可考量自身風險屬性評估以期信ETF作布局，包含如元大S&P黃金ETF(00635U)、元大S&P黃金正2ETF (00708L)、元大道瓊白銀ETF(00738U)等，均可作為投資人資產配置的標的。

(時報資訊)