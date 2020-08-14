國民黨今召開記者會指民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，買股票未申報民進黨發言人顏若芳表示，國民黨果真是不抹黑就不會選舉。

他說，這場高雄市長補選，國民黨從推出李眉蓁以來，除了提出天馬行空的政見外，就只剩下負面抹黑，就連在選前最後一天，還想要用早被媒體報導過並無不法的事情，來栽贓陳其邁，混淆視聽，影響高雄市民投票意向，國民黨可以說是「黑邁」無極限。

顏若芳指出，陳其邁已清楚說明過，他從政以來，一向清清白白，從過去到現在，沒有任何相關的司法案件跟他本人有關。國民黨今天的烏龍指控，陳其邁競選團隊稍早已嚴正駁斥，此事為單純的投資失利，資金是陳其邁以自己的房產作為抵押貸款而來，都有如實做財產申報，相關記錄可公開查閱，並無不法。

顏若芳表示，國民黨在選戰的最後，不斷以不實影射、構陷入罪的「黑邁」手段，對陳其邁人格進行抹殺，國民黨真的不抹黑，就不會選舉，選前最後一天，國民黨還想要冷飯熱炒、抹黑栽贓的行徑，就只為了挽救江啟臣防線不要失守。

顏若芳呼籲，8月15日一定要踴躍出來投票，以選票讓國民黨知道，民主的選戰必須走正道，以政策和願景對決，若只用負面抹黑、烏龍爆料，選民是不會買單。

(中時 )