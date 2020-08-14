全球新冠疫情出現第二波情勢，旅遊業陷入停擺。香港旅遊發展局今(14)日公布最新旅客數字，7月初步訪港旅客數字約2.06萬人次，每日平均約660人次，整體較去年同期下跌99.6%，跌幅與6月相若。

據《東網》報導，大陸旅客數字跌幅最大，達99.9%；外地旅客數字較去年同期平均跌幅也達98.6%。至於今年頭7個月，大陸訪港旅客總人次為268.7萬人次，較去年同期大跌91.5%，而非大陸的外地訪港旅客為85萬人次，按年跌89.8%。

旅發局主席彭耀佳表示，即使全球疫情未止，旅發局也一直與業界保持緊密溝通，自今年3月以來，旅發局已舉行近90場業界網上會議，有約1萬位內地及海外的業界參與；而由8月起也會繼續舉行至少另外45場網上業界會議，預計將有4,500名業界參與。此外，旅發局亦正與港府及業界合作，積極籌備「Open House Hong Kong」促銷宣傳計劃，希望透過不同的精彩體驗、優惠，歡迎旅客回來。

(中時新聞網)