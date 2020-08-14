正修科大優質實作環境遠近馳名！包括台科大在內21所公私立科大聯袂前來取經，觀摩全國唯一「CNC工具機切削應用產業菁英訓練示範基地」及「高值化扣件智慧製造系統類產線教學工廠」，校長龔瑞璋說，學生在校就能實地操作到業界機器，日後無縫接軌將有幫助。

設置在正修科大校園的「CNC工具機切削應用產業菁英訓練示範基地」，為全國唯一整合工具機組裝、調校、切削應用、產品品質控制及遠端加工資訊監控的先進製造示範工場。

示範工廠包括有「車銑複合五軸工具機」、「臥式五軸工具機」、「大型立式五軸工具機」、「五軸加減法複合工具機智能化」等設備，不僅國內外學術界僅有，更是產業界高值化零件的製造設備。

另設置在正修科大校園的「高值化扣件智慧製造系統類產線教學工廠」，為全國首創整合物聯網、大數據、人工智慧與一條龍高值化扣件檢測篩選設備、智能無人搬運車系統先進功能的類產線教學工廠。

教學工廠包括有「智能無人搬運車系統」自動倒料系統與自動倉儲系統、「光學篩選機」、「產線即時監控系統」設備，不僅國內外學術界僅有，更是產業界高值化扣件的製造設備。

(中時 )