南韓近來災禍一波接一波，除了新冠肺炎確診人數創4個月以來單日新高外，又發生史上最長期暴雨，雨炸全國造成各地淹水、土石流等災情，人員傷亡不斷，而有名為「孔地哲」的不明人士，低調捐款1億韓元(約台幣250萬)，有消息傳出他是位名人，引發民眾好奇，媒體追查出真相，發現「孔地哲」真的是演藝圈巨星。

據《OSEN》報導，「孔地哲」捐款1億給「希望之橋 全國災害救護協會」作為幫助水災災民的救助金，媒體懷疑這可能是知名人士的化名，該協會面對追查，鬆口透露是在本月12日收到這筆捐款，捐款人其實是孔劉，「孔地哲」是他的本名，用意為低調行善，消息曝光後，經紀公司也證實此事，表示這是孔劉私底下的心意，所以沒用藝名來捐。

事實上這不是孔劉第一次隱藏姓名捐款，他在今年2月時，有鑑於新冠肺炎疫情在韓國日漸升溫，作為防範疫情擴散的用途，孔劉也捐了1億韓元給相關機構，當時也沒用藝名，而是用了本名「孔地哲」，也是事後被媒體追查才曝了光。

(中時新聞網)