配合三倍券等政策，財政部14日宣布，將祭出2.45億元，在統一發票今年7、8月期，9、10月期及11、12月期增開200元的六獎組數1組，相當增加97.6萬個中獎機會外；雲端發票500元專屬特別獎也將加碼10萬個，達到60萬個，這也意味下半年中獎機會將比上半年中獎機會多出約百萬個。

財政部賦稅署長許慈美表示，統一發票每期開出特別獎1組，另特獎及頭獎至六獎的中獎組數多寡，衡酌當年度可供發獎的獎金預算及獎金兌領情形加以推估，109年度經初步估算尚有餘裕，才會進一步增開獎項。

(中時 )