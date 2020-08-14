小確幸！統一發票增開1組 200元 下半年多近百萬個中獎機會 16:512020/08/14 中時 王莫昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合三倍券等政策，財政部14日宣布，將祭出2.45億元，在統一發票今年7、8月期，9、10月期及11、12月期增開200元的六獎組數1組，相當增加97.6萬個中獎機會外；雲端發票500元專屬特別獎也將加碼10萬個，達到60萬個，這也意味下半年中獎機會將比上半年中獎機會多出約百萬個。 財政部賦稅署長許慈美表示，統一發票每期開出特別獎1組，另特獎及頭獎至六獎的中獎組數多寡，衡酌當年度可供發獎的獎金預算及獎金兌領情形加以推估，109年度經初步估算尚有餘裕，才會進一步增開獎項。 (中時 ) #中獎 #機會 #發票 #財政部 #組數 也許您會感興趣 推薦閱讀 臺中購物節盧市長送名車抽豪宅，創造破2億百萬名車消費 10:512020/08/14 財經 統一發票加開獎項 中獎機會多出近百萬個 15:572020/08/14 財經 財政部率九大公股行庫紓困 總戶數已破20萬戶 16:122020/08/14 財經 《業績-電子商務》數字上半年獲利年增9.5％ 每股稅後盈餘7.60元 08:012020/08/14 財經 艾美特-KY第二季營運報喜 今舉行法說會 10:262020/08/14 財經 真有錢！台中購物節買百萬名車高達151筆 消費破2億 15:482020/08/14 生活 美上周初領失業金少於100萬人 04:102020/08/14 全球財經 經濟活動恢復 亞股震盪向上 04:102020/08/14 投資理財 《電腦設備》NB帶旺 藍天Q2獲利紅不讓 13:072020/08/14 財經 艾美特三洋電禾聯碩 Q2營運報喜 04:102020/08/14 證券．權證 財經熱門新聞 川普斬後路 大陸做不出晶片？德媒曝時間問題 - 即時 華航旗下華旅撐不住 8月底停業、優離 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 台積電斷貨 華為找誰救？美媒爆只剩1條活路 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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