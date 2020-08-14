資訊服務商東捷資訊（6697）上半年稅後純益0.38億元，較去年同期增加23.8％，上半年每股盈餘1.38元，略遜於去年同期1.41元表現。展望下半年，東捷資訊表示，營運動能將主要來自三大領域，包括SAP ERP專案、智慧製造與智慧物流，近期客戶詢問熱度升溫，看好下半年動能充足，整體展望將較上半年樂觀。

東捷資訊上半年營收6.25億元，較去年減少8.27％。東捷資訊表示，今年著手改善產品組合，導致營收較去年同期微幅衰退，但產品毛利率與獲利表現皆有所斬獲。

東捷資訊聚焦智慧工廠、智慧物流，並已在產業實際應用，近期客戶詢問度也提升。營運長劉新正表示，東捷資訊團隊熟知機電製造業運作與資訊端技術，可根據企業需求，提供兼具「智慧+製造」的解決方案，在智慧工廠導入已有明顯成效與業績成長。

產業處於邁向智慧製造之際，不過許多企業仍有迷思認為「更換全新設備」才是邁向智慧製造的第一步。東捷資訊表示，在與客戶接洽時，會先參與並評估客戶現有製程，再規劃技術導入解決現有問題。

以醫療器材屏幕製造客戶為例，東捷協助規劃導入先進管理系統，加入如即時派工與SOP辨識、OCR（光學字元識別）技術，讓客戶既有生產機台進行升級自動取得數據，再整合產線上的生產資訊，協助客戶掌握設備機台生產參數，進而優化品質管理及製程、提升品質與準交率。

此外，東捷資訊也表示，目前正在導入中的另一家精品扣件大廠客戶，因產品精緻度高，在物料使用與打磨上需要投注的工時數較高，但原有產線缺少系統輔助，半成品重工量大或生產工時數計算出現落差時有所聞。東捷資訊在了解製程後，規劃生產管理系統，透過科技協助客戶掌握物料投送量以及人力時數，令客戶可進一步推算出問題品耗損數量與工時，進一步可對症下藥改善產線站點與內部製作流程，以利縮短整體交期，提升整體競爭力。

東捷資訊表示，除了在產線上輔以系統改良，東捷資訊也幫客戶規劃24小時智慧戰情室，讓生產資訊視覺化，掌握生產現場狀況與策略支援，協助企業有效管理，進一步優化產線的生產效率。

2023年智慧工廠全球經濟產值上看2.2兆美元，台灣需求亦逐漸升溫。展望下半年，東捷資訊表示，隨著國內疫情趨緩，專案需求開始湧現。其中，中南部的傳統產業開始加重在國內投資的力道，不少廠商其實在海外規模不小，對SAP ERP的需求也很高，帶動東捷接單動能強勁。看好智慧工廠商機下半年持續發酵，東捷資訊表示，對今年整體營運審慎樂觀。

(工商 )