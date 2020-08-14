華航14日下午宣布，旅行業受大環境影響狀況不佳，中長期營運備受挑戰，華航旗下華旅網際旅行社決定在虧損尚未大幅擴大前，適時結束營業並依法辦理清算。華旅營運規模很小，僅有17名員工。

華旅已陸續通知各相關業者及旅客辦理相關退票作業。華旅感謝員工多年來的付出，提供轉任集團關係企業及優惠退職方案，另有生涯規劃之員工則依法辦理資遣。

實際上華旅董事長，民進黨籍前高雄市議員周玲妏早在6月就已主動請辭，她透露自己建議華旅回歸專業經理人調派，不要再派任官派董事長，以減少人事成本，華航董事長謝世謙已同意周玲妏請辭案，改派華航台北分公司總經理丘偉端兼任華旅董事長，華旅預計本月底安排員工轉職或遣散，僅留兩人處理善後工作。

華旅主要銷售華航精緻旅遊與自由行，另經營一些特殊行程，2018年前寒舍集團董事長賴英里與龍巖集團總裁李世聰同遊日本，參加的頂級豪華九州之星行程，就是華旅的產品。

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