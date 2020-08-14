關詩敏（左起）、胡宇威、劉品言14日出席《那刻的怦然心動》記者會。（中天娛樂台提供）

胡宇威、劉品言、關詩敏主演偶像劇《那刻的怦然心動》，將於22日在中天娛樂台播出。該劇為台灣大陸共同製作，於2016年開拍，至今已4年時間，劇中胡宇威飾演畫家，有一幕大膽挑戰全裸當模特兒的戲，他笑說重要部位有蓋掉，自己看到畫面也覺得害羞，不過由於勤健身肌肉練太大，認為跟角色藝術性不太搭，對角色頗感抱歉。

劉品言14日出席《那刻的怦然心動》記者會，大方秀美背。（中天娛樂台提供）

劉品言在劇中和胡宇威飾演青梅竹馬，但感情戲碼卻不多，其中一場在酒吧的戲，兩人笑說「當下深情對望彼此，結果竟然一陣怪味」，當大家都在自我懷疑「誰放屁」時，才發現兩人中間竟多了一坨「黃金」，不過從頭到尾沒看到狗狗溜進酒吧，劉品言笑說「只見黃金不見狗」。

劉品言在記者會中大秀美背，劇裡她為詮釋藝術家角色，也準備許多長禮服，笑說穿出來會全場迷倒那種，笑嘆劇情設定「他（胡宇威）都不太理我，滿受傷的」。當時劉品言正好失戀，也開始健身練二頭肌，瘦身成功的她不僅能駕馭禮服，連平常開會都穿半截上衣露蠻腰，笑說很期待戲播出「就知道我身材有多好」。

該劇為台灣大陸合製戲劇，被問到NG最多次的戲？胡宇威回想，是在宜蘭郊外有場浪漫戲，原本台詞已經很難背，結果一開拍「旁邊青蛙就開始呱呱呱，我愛你呱呱呱，青蛙開始party」，光那場就拍了快三小時，結果被青蛙吵到實景音完全不能用，播出時改用配音蓋掉。

關詩敏在《那刻的怦然心動》中演技突破。（中天娛樂台提供）

關詩敏在劇中飾演女主角閨蜜，更首度獻出吻戲和床戲，她和演出《延禧攻略》的洪堯有親密戲，回憶激情床戲時，自己在掙扎中度過，「心裡很愛對方，但又不敢做」呈現矛盾心情。而她和4年前相差7公斤，整個身形明顯瘦一大圈，說到自己有在吃中藥調身體，加上最近發片，近一年沒運動反而瘦。

胡宇威今年將自己「歸零」，除了拍戲、廣告外，也挑戰上節目或比賽，期待有機會上料理節目、或野外求生，胡宇威笑說「聽說喝自己早上第一泡尿，可以測試自己身體狀況，看是偏酸、偏甜、偏辣，用古法檢測身體」。近期他在台灣工作，家人都在紐約，胡宇威坦言看到疫情爆發「很後悔把他們送回去，不過聽他們狀況，活得很開心應該沒事，但還是要小心，很多人盲目不看新聞，死都不戴口罩」。

胡宇威和陳庭妮緋聞傳了7年，被問到今年怎麼過七夕？長年居住國外的胡宇威坦言自己沒有在過七夕，「明年2月14日再說，沒有特別在過，對了每天都是」，被問到多久沒過情人節？胡宇威則來個大放閃「常常過吧」，劉品言則笑說「我每天都在過萬聖節」，更補充「對我們來說沒有週休二日，通常感覺對了就可以過日子」。

(中時 )