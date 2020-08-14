行政院長蘇貞昌14日下午率行政院團隊視察曾文水庫，被問到紓困3.0卡關問題，有何因應對策，蘇貞昌表示，立法院雖然沒有開臨時會，不過紓困2.0有些預算是到年底，屆時不夠的話，根據特別條例，部分會先行使用，不過希望預算能夠早日經立法院通過，來妥適運用。

蘇貞昌說，受國外疫情衝擊，所以紓困3.0是有必要的，案子也已經送到立法院。有傳言臨時會的卡關是因為民進黨派系鬥爭，蘇貞昌回應，前天國民黨發聲明，反對召開臨時會，如果還有謠言說卡關是因為民進黨派系鬥爭，那是不是就國民黨配合民進黨派系嗎？可見這個講法不實在。

此外，對於三倍券發生偽造事件，蘇貞昌則說，因為三倍券推出成功，大家愛用，所以有人就覺得有利可圖，他們一開始就知道三倍券好用，難免有不肖之徒會做不法的行為，因此有很多防偽的設計，不肖之徒不用白浪費時間。

蘇貞昌也呼籲，三倍券比新台幣還好用，地方政府、商家一直加碼，三倍券可以不斷循環使用，刺激經濟，不一定要馬上去銀行、郵局兌換新台幣。

(中時 )