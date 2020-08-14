美國將孔子學院列為「外國使團」，認定是大陸在美校園進行全球性宣傳和惡意影響活動的實體。大陸外交部14日批評這是美方的妖魔化、汙名化，強調孔子學院對中美人文交流作出了積極貢獻，並敦促美方摒棄冷戰零和博弈思維，立即糾正錯誤，停止將教育交流項目政治化。

大陸外交部發言人趙立堅14日表示，美方有關做法是對中美合作項目正常運作的妖魔化、污名化，對此我們表示強烈不滿，堅決反對。孔子學院是幫助各國人民學習中文、了解中國、加強中國與各國教育文化交流與合作的橋樑和紐帶。

他說長期以來，美國孔子學院都是大學自願申請，中美大學本著相互尊重、友好協商、平等互利的原則合作成立的。其運作管理公開透明，嚴格遵守當地法律，恪守大學各項規範，為促進中美人文交流做出了積極貢獻，受到所在大學和美國各界的普遍歡迎。

趙立堅表示，一段時間以來，美國一些人出於意識形態偏見和一己之私利，對包括孔子學院在內的中美合作項目正常運作粗暴干擾，橫加阻撓，完全不可接受。我們也注意到，蓬佩奧在其聲明中大量引用毫無事實依據的所謂報告和報導，其無中生有、羅織罪名打壓孔子學院的用心可見一斑。

趙立堅強調，敦促美方摒棄冷戰零和博弈思維，立即糾正錯誤，停止將有關教育交流項目政治化，停止干擾中美間正常的人文交流，停止損害中美互信與合作，我們保留對此事作出進一步反應的權利。

(旺報 )