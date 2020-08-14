想要親眼看看衛星模型長什麼樣、體親身驗人造極光的美麗嗎？今年暑假規模最大的「科學家的秘密基地」科普展，14至18日在國立中興大學登場，主辦單位藉由科學DIY課程、互動體驗遊戲等方式，帶領大人、小孩感受科學的樂趣，也讓教育向下扎根。

「科學家的秘密基地」科普展在興大體育館熱鬧展開，現場分為天空基地、智慧基地與探測基地、奇幻基地、科學興樂園共五大展區，特別的是，國家研究院特別展出福爾摩沙衛星五號和七號的1／2大模型，還有衛星轉化成的公仔、可虛擬互動的智慧索瑪立方體等，讓科學深入生活中。

興大指出，包括能協助行動不便者走路、搬運重物的「穿戴式機器人」，或是能爆射出毒液攻擊敵人的「步行蟲防禦機制」等，在展場中都能體驗操作；現場也模擬出科技大廠必備的無塵室、無菌老鼠房與研究船船長室等，開放參觀者穿上無塵衣或水手服體驗。

國研院長吳光鐘表示，「科學家的秘密基地」今年是第3年舉辦，希望藉此讓科學扎根、吸引小孩子對科學產生興趣，也藉由相關科普的方式，讓民眾知道科學的趣味、存在生活中各個角落，同時提升人民科學素養。

興大校長薛富盛指出，此科普展以淺顯又有趣的方式，展示台灣科學研究相關成果，也讓孩童們透過手作與體驗等方式，啟發對科學的興趣、埋下主動探索的種子。

(中時 )