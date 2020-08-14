又傳車禍撞死人！台中市26歲陳姓男子，14日清晨4點多駕車行經台灣大道、民生路口時，疑因夜間視線昏暗，竟直接撞上未注意紅綠燈號誌變化、正準備過馬路的51歲顏姓視障者，導致顏男送醫後仍不治，而陳男肇事後嚇得語無倫次，偵訊後被依過失致死罪法辦。

這起事故發生在14日清晨近5點鐘，警方調查，駕駛白色轎車的陳姓男子沿著三民路往中山路方向行駛，經過台灣大道、三民路口前，竟撞上行走在台灣大道往平等街方向、正過馬路的顏姓男子，顏男被撞後直接撞上車子擋風玻璃、又重重墜落地面，附近經過民眾見狀緊急通報救護車將他送醫。

誇張的是，陳姓男子撞到人後還持續駕車往前行，直到路人追上他才停住，他表示，事發時根本沒看到前方有人，是聽到碰撞聲響，還一度以為是座車遭到攻擊，才會沒有停下查看、持續往前行。

至於被撞的顏男經送醫救治，因傷勢太重仍宣告不治。重返現場的陳男似乎飽受驚嚇，不斷說他不知道撞到人、根本沒看到行人，也宣稱原以為是被攻擊。經酒精檢測，確認陳男酒測值為0。

警方初步研判，事發時間為半夜、周邊燈光可能較昏暗，再加上顏男過馬路時沒有注意到紅綠燈號誌轉換，而陳男駕車行經過口時也沒有減速注意周邊情況，才導致事故發生，已依過失致死罪法辦，也將進一步釐清肇事原因。

(中時 )