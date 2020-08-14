永豐餘（1907）投控今（14）日召開線上法說，發言人殷國堂表示，由於全球新冠肺炎疫情仍未受控，國際商務及運輸難恢復正常，下半年全球經濟復甦動能續疲，第三季市況需求仍然混沌，雖不至於過度疲弱，但能否彌補上半年失土仍具挑戰，對後市審慎看待。

永豐餘投控雖受疫情衝擊，2020年上半年合併營收降至近3年同期低點，但投資組合多元效益顯現，部分投資事業逆勢成長，加上永豐金股利較早發放，業內外皆美帶動歸屬母公司稅後淨利達19.01億元、年增達1.88倍，每股盈餘（EPS）1.15元，雙創同期新高。

永豐餘投控表示，將審慎評估營運風險，確保各事業永續發展，並持續投入循環經濟，繼續為股東創造合理的長期投資價值。同時，近年陸續推動旗下子公司IPO上市，希望透過更多元籌資管道帶動子公司發展，投控母公司亦可回收部分資金、再投入新事業育成。

永豐餘投控指出，旗下永道射頻技術已於6月底正式向上海交易所遞件申請上市，今年再推動永豐餘消費品實業、永豐餘工業用紙2家子公司IPO上市，上市前釋股計畫已在6月投控股東常會表決通過。

其中，進度較快的永豐餘消費品實業，已完成對公司原股東及員工釋股作業，將持股自100％降至80.85％，並在11日公開發行生效，預計第四季登錄興櫃掛牌。據了解，永豐餘消費品實業簡稱「永豐實」、股票代號為6790，目前實收資本額24.49億元。

對於下半年營運，永豐餘投控董事長何奕達先前出席紙箱戰紀活動時，表示維持審慎樂觀看待，指出第三季是最具挑戰的一季，認為若第三季撐過，在報復性需求顯現下，第四季旺季自然會非常強健，仍需持續觀察整體經濟及疫情發展狀況。

何奕達認為，台灣造紙業的產品結構以工紙為主，由於台灣疫情控制不錯，經濟活動並未停止，且民生用品、防疫物資運送仍須用到紙箱，工紙需求有撐，使上半年造紙業受影響相對較小，只要疫情未再惡化，對下半年狀況樂觀中帶審慎看待。

(時報資訊)