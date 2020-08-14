中國零售數據疲弱與美國就業數據不盡理想，削弱了經濟復甦的期望，以及對美國能否推出新一輪紓困案的疑慮升高，周五南韓KOSPI指數收跌1.23%，為2,407.49點，結束連漲9天的升勢，並創下6月29日來最大單日跌幅。本周韓股收漲2.4%。

中國7月工業生產值年增4.8%，低於市場預測中值5.1%，且消費品零售額連跌第7個月，顯示該國經濟復甦之路仍見顛簸。

美國上周（截至8月8日）初次請領失業救濟金人數降為96.3萬人，為3月該國爆發新冠肺炎疫情以來首度跌破100萬人，並遠低於市場預估的110萬人，不過，先前公布的數據顯示截至7月底，美國仍有至少2800萬人失業。

南韓周五公布新冠肺炎確診病例增加103例，其中85例為本土病例，創下3月底以來新高，促使韓國衛生當局考慮提高保持社交距離的層級，以遏阻疫情進一步擴散。

今日外資大舉賣超4620億韓元，機構投資人賣超1240億韓元，但散戶買超5970億韓元，為韓股下檔帶來些許支撐。

韓元收跌0.11%，報1,184.6兌一美元。

(時報資訊)