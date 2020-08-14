走！衝武嶺敢不敢？時下年輕人夜衝武嶺觀星、看日出視為青春熱血代表，但經警方統計資料，3年內交通事故因精神不濟已造成5人死亡，48人受輕重傷，鑒於連續假日及暑假期間，警方在14日前往海拔3000公尺台14線昆陽停車場，進行交通安全宣導。

南投縣合歡山風景優美，擁有最美星空的暗空公園，時下年輕人騎機車夜衝觀星、賞日出武嶺為重要地標之一，但經南投縣府警察局統計，三年內往來合歡山遊客最常騎乘路段台14甲線及台14線，發生死亡車禍22件，受輕重傷793件、961人受傷，其中肇事主因是疲勞駕駛就有53件，造成5人死亡，48人輕重傷，其事故死亡車種為重機車比率高達7成。

鑒於暑假期間，南投縣道安會及警察局交通隊等，於14日前往海拔3000公尺台14甲線昆陽停車場辦理高山遊客交通宣導工作，向遊客宣導疲勞駕駛就如同酒駕般危險，盼透過宣導，降低類似事故發生。

南投縣府警察局表示，夜衝合歡山觀星、看日出，因海拔氣溫變化大，加上熬夜睡眠不足，騎機車或開車上下山，容易精神不濟導致交通事故發生，呼籲熱血青年夜衝騎機車為青春留念是好事，但應多休息養足精神才出發，山路彎道應減速慢行，才能避免交通事故，快樂出遊、平安回家。

(中時 )