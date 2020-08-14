排灣族人邦德勒（左）培訓成為繪本導讀師，盼讓更多孩童對於原民文化及失智症有所理解。（林和生攝）

屏東基督教醫院在超商公益募款的支持下，於去年起展開「說故事爺奶」計畫，不僅培訓熟齡者成為繪本導讀師、開啟銀髮想像力，同時也促進跨世代共融，14日故事專車進到社區便利商店，在暑假期間為學童導讀。

屏基董事周文珍指出，「爺奶故事屋」想法來自日本紙芝居故事木箱，運用故事箱中的繪本圖卡講述故事；特別的是，此次繪本選用屏基與地磨兒國小合作共創的排灣文化失智主題繪本《記憶藏寶盒》，為此還特地打造「石板屋造型」故事木箱，由長輩2人一組，帶給觀眾特別體驗。

《記憶藏寶盒》講述部落中的熊鷹vuvu（排灣族語長輩之意）有個裝滿珍貴寶物的神祕藏寶盒，隨著vuvu記憶消逝，寶物一個個不見，小熊鷹不忍看他難過，帶著他展開尋寶旅程。

活動現場，由55歲邦德勒與64歲胡俊富說演故事，爺爺雙人組逗得現場小朋友樂不可支。邦德勒表示，因為本身是排灣族人，當初看到這富有排灣文化的失智主題繪本真的非常高興，希望能讓更多孩童對於原民文化及失智症有所理解、甚至傳遞給更多人。

周文珍說，社區活動過去以熟齡女性參與比例較高，或許是說故事活動性質較為中性，能提升熟齡男性參與意願。屏基社工員趙偉廷分享，爺爺雙人組是16位培訓長者中僅有的男性，透過團體支持提升長者參與意願，也讓成就感加倍。

(中時 )