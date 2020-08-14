華為受到川普政府擴大制裁衝擊，9月16日起麒麟高端5G晶片將無法繼續生產。大陸雖然擁有自主設計高端晶片能力，但晶片製造技術仍遠遠落後一線大廠，處處受制於人；不過有德媒認為，北京近期宣布半導體產業升級發展計畫，因此大陸高端晶片製造只是時間問題。

大陸國務院8月初公布政策，一口氣推出37項優惠措施，扶植國內半導體產業，包括為經營15年以上、具備28 奈米製程技術的半導體企業，可享10年免徵企業所得稅。

大陸官媒《環球時報》引述德國《焦點》周刊（Focus）指出，陸方近日公布新的促進晶片產業戰略，推出近40項措施之多為歷史之最，並提到，美國、歐洲和日韓等晶片產業領先國家，過往也有類似戰略。

文中強調，憑藉世界最大的市場、巨大的資金池，以及越來越吸引專業人才的措施，相信大陸晶片追趕速度會更快，未來自製晶片只是時間問題。

德國《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）則表示，儘管大陸晶片需求達到全球60％，但大陸國產只有13％。最近幾年，大陸已經意識到晶片產業與世界的差距。中芯國際近期投入25.5億美元，生產28奈米及更先進集成電路；創辦人張汝京表示，美國對大陸制約的能力沒那麼強，「但是我們不能掉以輕心」、「相信我們能追得上」。

即使大陸自產高端晶片只是時間問題，時間也可能是種奢侈品。分析師預期，華為能撐過2020年，但未來兩年可能會非常困難。美國禁止全球和美國企業向華為供應晶片後，華為坦言，麒麟晶片9月過後可能就要停產成為絕版。

(中時新聞網)