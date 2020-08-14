哈尤溪以七彩岩壁聞名全台，但從今起，進入部落都將由專業導覽員帶領。（林和生攝）

霧台鄉公所14日選在阿禮部落小米祭時，正式宣布成為全台第一個原住民族地區畫設自然人文生態景觀區。（林和生攝）

「要來的人可以，請按照我們的規矩」，耗時5年時間，霧台鄉公所14日選在阿禮部落小米祭時，正式宣布包括阿禮、神山、大武等3個部落景點，成為全台第一個原住民族地區畫設自然人文生態景觀區，未來遊客進入前必須上網申請，並由導覽解說人員帶領。

霧台鄉長杜正吉表示，為了原鄉生態資源永續，也讓遊客進入部落旅遊可以有遵循機制，並讓族人從當中看見發展機會，才會催生景觀區畫設。選在祭儀中宣布，就像獵人把重要獵物帶回，「要讓頭目親自分享喜訊」。

未來進入這幾區必須有導覽員帶領，目前已培訓40名解說員，未來阿禮部落還有20人即將結訓上線。試營運階段，已經有66團、680人次參訪，官方不排除酌收觀光稅用以維護地方環境，族人豪氣地說「只要好的地方及服務，不會擔心沒人來」。

屏科大森林系教授透露，10年前莫拉克風災後，阿禮族人全搬遷下山定居，但留在山林裡的石板屋板材，甚至生態都被盜取、盜獵，才會想到透過法律限制進出遊客，並融入地方創生概念，把年輕人一起找回來經營山林。

因此自然人文生態景觀區畫定，更確保在地專業導覽人員及相關業者的工作機會，並透過解說培力訓練與認證，建立專業導覽人員制度，將工作權益留在當地，遊客亦必須在主管機關認證合格的在地解說員帶領下才能進入，同時維護觀光品質。

(中時 )