大陸國家航天局探月與航天工程中心昨（13）日指出，嫦娥四號着陸器和玉兔二號月球車，分別於當日下午2時54分和周三（12日）晚8時34分結束月夜休眠，受光照自主喚醒，進入第21月晝工作期，玉兔二號月球車計劃將計劃開展全景環拍。

玉兔二號月球車攜帶的4件「神器」——全景相機、測月雷達、紅外成像光譜儀、中性原子探測儀等科學探測裝置，協助完成巡視探測任務。其中，全景相機預計在接近月午時進行環拍探測，紅外成像光譜儀將進行定標和紅外探測，測月雷達將在行駛過程中開展同步探測。根據全景相機拼接影像等數據，玉兔二號在本月晝工作期，將向當前探測點，即西北方向玄武岩或反射率較高的撞擊坑區域行駛。屆時全景相機、紅外成像光譜儀、中心原子探測儀將開機探測，行駛過程中測月雷達開展同步探測。

玉兔二號月球車計劃在兩個撞擊坑交界處，即退化撞擊坑邊緣的地勢較高區域擇機，開展全景環拍。目前工況正常，能量平衡，會繼續月球背面的探索之旅。

(中時新聞網)